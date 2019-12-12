"الحلفاوي" يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تعليقا على الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدوري العام المصري.
وكتب الحلفاوي: "شوط مشدود.. التوتر سيد الموقف مما يزيد الأخطاء وسرعة فقدان الكرة، باستثناءات فردية مثل ساسي في الزمالك وتراوري في بيراميدز، الزمالك كان الأقرب للمرمى، سنشاهد في الشوط الثاني مزيدا من التركيز وتوترا أقل بناء على تعليمات المدربين، شوط المدربين. سنعرف أيهما أكثر قدرة على حل الشفرة".
ويتقدم الزمالك على نادي بيراميدز بهدف سجله مصطفى محمد من ضربة رأس.
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