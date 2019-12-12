"السبكي" يكشف عن ملصق دعائي جديد لـ"بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المنتج أحمد السبكي عن بوستر جديد لفيلمه "بنات ثانوي"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض 7 يناير المُقبل.

ويضم البوستر: الفنانة جميلة عوض، الفنانة هدى المفتي، الفنانة مايان السيد، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة مي الغيطي، وتظهرن بالزي المدرسي.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي.