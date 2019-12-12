أحمد خالد صالح يكشف عن إحدى أمنياته المستحيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان الشاب أحمد خالد صالح، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة استُخدم فيها برنامج لتعديل الصور، ليظهر فيها أحمد كما لو كان واقفًا إلى جوار والده الذي رحل عنا قبل أعوام.

وكتب في تعليقه على الصورة "رحمة الله عليك يا حبيبي.. صورة فيها واحدة من امنياتي المستحيلة، ربنا يجمعنا بكل حبايبنا علي خير. تسلم إيدك يا مبدع".

جدير بالذكر أن أحمد خالد صالح يشارك في بطولة مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" إخراج محمد شاكر خضير، وفي فيلم "شريط 6" للمخرج محمد سلامة.