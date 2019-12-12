فيديو| فجر السعيد تصل الكويت بعد 6 أشهر علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأرض الكويت بعد غياب من شهر يوليو الماضي للعلاج في باريس.

ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد لمطار سعد العبدالله في الكويت بعد غياب لستة أشهر من شهر يوليو الماضي.

وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية، في شهر يوليو الماضي، أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي، دخلت على إثره العناية المركزة، بعدها سافرت لباريس لإجراء 4 عمليات جراحية.

وأصيبت الإعلامية الكويتية بتسمم في الدم، نتيجة خطأ طبي عقب إجرائها لعملية "تحويل مسار".