محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بوستر حفل الفنان أحمد عدوية بموسم الرياض. ويقف الفنان أحمد عدوية -مساء اليوم الخميس- على المسرح في حفلة ساهرة مع جمهوره السعودي. Advertisements ويعود عدوية لإحياء الحفلات بعد فترة غياب لظروفه الصحية. وكانت آخر حفلات الفنان أحمد عدوية في شهر ديسمبر 2017، والتي عرفت بحفلة القرن، وصعد النجم الكبير أحمد عدوية على المسرح فى استاد القاهرة، حيث غني "زحمة يا دنيا زحمة"، و"يا بنت السلطان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفلة أحمد عدوية بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.