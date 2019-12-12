تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يثير موجة من الغضب بعد إهانته للآذان

تعرض الفنان المصري حمادة هلال لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة خلال الساعات الماضية، إذ إتهمه المتابعون بإهانة الآذان، وذلك بعد إنتشار مقطع فيديو له من حفله الأخير في جامعة المنصورية، حيث لاحظوا عدم توقفه عن الغناء لحظة رفع الآذان واعتبروا تصرفه هذا غير لائق.

ونشر حمادة عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورا له من الحفل وعلق عليها قائلاً: “كل الحب والتقدير لجمهوري المحترم الراقي في المنصورة بشكل عام وبشكل خاص طلاب جامعة المنصورة والعاملين على الحفلة لاستقبالهم الجميل. رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار إلا أنهم انتظروني واستقبلوني بحب”.