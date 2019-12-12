الشاب يونس يكشف عن جديده

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 10:37 مساءً - كشف الفنان المغربي الشاب يونس في حفل خاص بأحد مطاعم الرباط ،عن أغنية جديدة تحمل عنوان "La poursuite" والتي أطلقها يونس عبر قناته الخاصة. وهي الأغنية التي أعقبت أغنيته الأخيرة "جنب الواد" التي ما تزال تحصد مشاهدات معجبيه يومياً.



وقد كان الحفل فرصة ليونس للتعريف بأغنيته الجديدة التي تم تصويرها فيديو كليب ،والكشف عن كل ما يتعلق بهذه الأغنية للنخبة التي حضرت الحفل من فنانين وإعلاميين ،و كان الحفل فرصة للتواصل مع الشاب يونس الذي يعد اليوم من أوائل الفنانين المغاربة الشباب الذين يحظون بشعبة كبيرة و يحققون أرقاماً قياسية في المشاهدة، على غرار أغنيته "ألو بابا" و"مول الشاطو"، هذه الأخيرة التي ما يزال الجمهور يطالب بها الشاب يونس في جميع حفلاته داخل المغرب أو خارجه . لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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