فيديو .. هيثم دسوقي يطلق "مش عم تسأل"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 10:37 مساءً - أطلق الفنان السوري هيثم دسوقي فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "مش عم تسأل"، صورت على طريقة الفيديو ليركس مع المخرج علي المؤذن.



الأغنية من كلمات رامي كوسا، ألحان هيثم دسوقي وتوزيع فادي جيجي. إذ تندرج ضمن نمط "slow song"، الذي عاد إليه هيثم عبر هذه الأغنية، بعد ابتعاده عنه لفترة، وتتحدث عن المرأة بشكل خاص مناصرة إياها وموجهة اللوم للرجل المقصر بحقها.







وبيّن دسوقي بأن الأغنية كانت جاهزة منذ 2016، لكنها لم تخرج إلى العلن بسبب ظروف معينة.



وتعد هذه الأغنية، السادسة في رصيد دسوقي، وأطلق قبلها مجموعة من الأغاني ، هي: "لعيب"، "هو الدوا"، إضافةً إلى "حلم ولا حقيقة" و"ابعتيلي صورة". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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