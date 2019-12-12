عابد فهد وهبة طوجي يحتفلان بانتهاء "هوس" وميلادها



احتفل فريق عمل "هوس" من بطولة النجمين عابد فهد وهبة طوجي بعيد ميلادها الذي تزامن مع انتهاء عمليات التصوير تحت إدارة المخرج محمد لطفي، وهو قصة من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".

وساد الإحتفال وتقطيع قالب الحلوى الخاص بالمناسبة، جو من المرح والعفوية بين أفراد أسرة العمل من فنانين وفنيين، والذين تحدوا ظروف التصوير الصعبة في لبنان بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية وحتى الجوية.

وأعرب بطلا العمل طوجي وفهد عن سعادتهما في التجربة

الأولى التي تجمعهما معاً، مؤكدين على أنها استحقت كل "ضربة كلاكيت" منها، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد ومختلف ضمن "هوس".وقالت طوجي في تعليقها على فيديو المناسبة: "إمبارح خلصنا تصوير هوس هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي... 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى!".وأضافت: "أرغب في شكر النجم عابد فهد شريكي المبدع علي الشاشة لدعمه وعطاؤه الكبير، والمخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي وإنسانيته، وأسامه الرحباني للموسيقى اللي بترجم كل الأحاسيس، ناديا الأحمر للسيناريو المشوق ،الممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتهم بالشغل وروحهم الحلوة ، الشركات المنتجة Isee mediaو Goldenline لإيمانهم بالعمل، لكل الممثلين، طاقم الإخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب بالعمل".وختمتحديثها معلنة اقتراب موعد عرض "هوس" قائلة: "للجمهور والمشاهدين.. انشالله بتستمتعوا بالعمل مثل ما استمتعنا بتصويره. حطينا كل أحاسيسنا فيه. هوس قريباً على شاشاتكن".جدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يشارك فيه الممثلون كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وآخرون.