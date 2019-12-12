هشام خرما يحتفل مع جمهوره في ساقية الصاوى

نوعها، والتى تمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.
أحيا اليوم الموسيقار هشام خرما حفلا موسيقيا على مسرح الحكمة بساقية الصاوي، في الثامنة مساءً.. وأضفى "خرما" على الحفل جوا من السحر والجمال، من خلال موسيقاه الجديدة من
وقدم خرما فى الحفل عددا من مقطوعاته المتميزة، ومن بينها "كن وسهلة وبسيطةواليقين ".
ومن ناحية أخرى مازال فيديو كليب "حلق معى" أحدث اعمال هشام خرما والمطربة ميريل مختار مستمرا فى تحقيق النجاح على اليوتيوب ويقترب الآن من 4 مليون مشاهدة بعد أن طرحته شركة "جاما ميوزيك" منذ 15 يوما.
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