بالصور.. تامر حسني ضيف واحد من الناس على النهار

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان تامر حسنى في حلقة فنية خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، على قناة النهار، وذلك عقب حصول تامر على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فىالعالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.
ويكشف حسنى كواليس دخول الموسوعة، وأهم المحطات فى حياته التى يعتبرها ملهمة للشباب، ودور والدته وزوجته فى نجاحه.
وتتطرق الحلقة إلى عشرات القصص الإنسانية التي عاشها من خلال العمل الخيري والاجتماعي، وتفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد "الفلوس"، إلى جانب حكايات لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية.
تعرض الحلقة على جزئين ، الساعة 9:30 من مساء السبت والأحد، على قناة النهار.
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