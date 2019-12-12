الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا الأحد

الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين، وتضم الفرقة المطرب أحمد عصام، والمطربة عفاف رضا، وسعيد عثمان، وريم كمال، وإسماعيل صادق، وأميرة سعيد، وخالد عبدالغفار.
تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل على المسرح الكبير.
ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعمال زمن
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار.
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