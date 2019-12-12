فابيو إبراهام يشارك في المسلسل الإنجليزي القناة 52



تعاقد الممثل البريطاني الإيطالي الجنسية من أصل مصري فابيو إبراهام، على المشاركة في المسلسل الإنجليزي (القناة 52)، مشيرا إلى أنه تقرر البدء في تصوير العمل منتصف يناير المقبل.

وقال فابيو إبراهام إن مسلسل (القناة 52) يتكون من أربعة أجزاء، ويتم تقديم كل جزء في 12 حلقة، وتم البدء في عملية التحضير، تمهيدا لانطلاق عملية التصوير منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يشارك في بطولة العمل ويلعب دور البطل الرئيسي للعمل في الجزء الثاني مع تطور قصة المسلسل.

وأشار إلى أن (القناة 52) يناقش العديد من المشكلات الاجتماعية بصورة غير تقليدية حول الخيانة وعدم الوفاء بين الأزواج والأصدقاء والمشكلات الناتجة عن الزواج المضطرب ويلقي الضوء على نمط لحياة الفرد بعد تحقيقه الشهرة والثراء.

وأضاف فابيو إبراهام أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أحد القنوات الفضائية تضم عاملين ومذيعين ومقدمي برامج من جنسيات مختلفة يقيمون في إنجلترا حيث تنتمي صاحبة القناة إلى أصول أفريقية من (نيجيريا) وتحصل على الجنسية الإنجليزية.

يذكر أن أخر مشاركات فابيو إبراهام السينمائية كانت في فيلم (علاء الدين)، الذي تم طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم، حيث قام بالأداء الصوتي لجميع الفنانين العرب المشاركين في الفيلم، كما انتهى من تصوير أربعة أفلام قصيرة في لندن.

وكان فابيو إبراهام هاجر إلى انجلترا عام 2002، وبدأ رحلته مع السينما والتليفزيون هناك، وواجهته صعوبات عديدة في البداية دفعته للبدء من

آخر الصفوف حتى حصل في عام 2015 على جائزة ممثل العام في بريطانيا من مؤسسة "JoeBol Exquisite MAGAZINE"، وتم تكريمه في مهرجان (كازابلانكا) الدولي للأفلام الوثائقية مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة وفاء الحكيم".وبدأ فابيو مع قناة "BBC" والـ"ITV"، والقناة الرابعة البريطانية في العمل في مسلسلات مثل "The Bill" و"Party Animals"، و"Elizabeth David"، وبعدها اتجه لأفلام السينما ولعب دور المسافر في جيمس بوند "Skyfall" مع "Daniel Craig"، و"Javier Bardom"، وفي فيلم "Jack Ryan"، مع "Kevin Costne"، و"Chris pyn".يشار إلى أن جائزة ممثل العام من مؤسسة "JoeBol Exquisite" والتي حصل عليها الفنان فابيو إبراهام تعد الجائزة البريطانية العالمية الأولى من نوعها، وتقوم على تشجيع الفنانين المميزين من كافة أنحاء العالم بعد منافسة شرسة بينهم للحصول على هذه التكريمات والألقاب المختلفة.ونال فابيو إبراهام هذه الجائزة عن دوره بفيلم "Afua's Diary" أو "مذكرات افوا"، كما شارك فابيو في الفيلم الأمريكى "Shadow Recruit".