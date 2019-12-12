٢٠ عاما على الكريسماس في أوبرا الإسكندرية



تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الثلاثاء القادم، بمرور 20 عاما على انطلاق عروض الكريسماس، في حفل لفرقة أوبرا القاهرة، وكورال القاهرة الاحتفالي، وأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وإخراج هشام الطلى، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأعمال العالمية التي تحتفي بالكريسماس، منها أغنيات

الأجراس، الثلج الأبيض، كريسماس من ليتوانيا، كريسماس فون ويليامز، أيا مؤمنون، ياله من طفل، القديسة مريم، القربان الإلهي، الفراشة المتلألئة، بشرى الملائكة في الأعالي، يا ليلة مقدسة عيد الميلاد الثلجي، فلتجلجل الأجراس، عيد ميلاد مجيد، عازف الطبل الصغير، السلام على الأرض، عندما يولد طفل، هل تسمع ما أسمع، هل يعلمون أنه الكريسماس، إليك المجد، عندما تؤمن، لا ظلام بعد الآن، دعاء الرب، كل ما اطلبه من الكريسماس هو أنت، للأيام التي مضت ونتمنى لكم عيد ميلاد سعيد.يشارك في الحفل الفنانون إيمان مصطفى، مني رفلة، جاكلين رفيق، داليا فاروق، جولي فيظي، أمينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد، إلهامي أمين، رضا الوكيل، وضيوف الفرقة كارولين دوما، صبحي بدير، ودينا اسكندر.