فن ومشاهير

إليسا فى أوبرا جامعة مصر غداً

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جمهور الأغنية الرومانسية والفن الراقى الجميل على موعد مع باقة من أجمل أغنيات المطربة اللبنانية إليسا فى الحفل الفني الكبير الذى سيقام  مساء غد "الجمعة " علي خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وكانت إدارة مسرح أوبرا جامعة مصر قد  انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة

بهذا الحفل، حيث تم توفير كافة العناصر الفنية لتنظيم الحفل علي أعلي مستوي.
الجدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحاً يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه  على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
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