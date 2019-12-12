سأل الفنان حسن الرداد جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام أمس عن هوية الممثلة التي سيتعاون معها في عمل فني جديد فلقد نشر صورة له مع ممثلة تظهر بظهرها ليظل الجمهور يقترح إجابات عن طبيعة العمل الفني وعن الفنانة التي ستشاركه هذا العمل.
أما اليوم فلقد كشف حسن الرداد عن إجابة السؤال عبر نشره صورةله مع الممثلة ولكن بوجها هذة المرة ليكتشف الجمهور إن الفنانة هي أمينة خليل وإن العمل الجديد هو فيلم سوف يجمع بينهم، لكن أحتفظ حسن الرداد لنفسه بأي تفاصيل أخرى حول الفيلم، حصلت الصورتين على تفاعل شديد من قِبل الجمهور كذلك عدد من التعليقات التي تكهنت بهوية الفنانة.
نشر ايضًا حسن الرداد صورة جديدة تجمعه بالفنانة عائشة بن أحمد وهي تخفي نصف وجهها وعلق عليها بأن هذة المرة يمكن التكهن بسهولة بهوية الفنانة ليكشف في الصورة الأخرى صورته مع عائشة بن أحمد وهي تظهر وجهها كامل.
الزوجة 18 أحدث أعمال حسن الرداد
الجدير بالذكر إن أحدث أعمال حسن الرداد كانت مسلسل الزوجة 18 والذي عرض في موسم رمضان الماضي وتشارك معه عدد كبير من النجمات من بينهم نجلاء بدر، شيماء سيف وغيرهم الكثيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم جديد يجمع حسن الرداد بأمينة خليل وعائشة بن أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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