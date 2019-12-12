رحلة سعيدة تبدأ عروضها بطنطا



قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض " رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة بدأ أول عروضه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم الخميس ١٢ ديسمبر، حيث يستمر العرض يوميا حتى الثلاثاء المقبل ١٦ ديسمبر في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح مركز طنطا الثقافي بالمجان.

ويقدم عرض "رحلة سعيدة" ضمن خطة تجوال العروض التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث أن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات.

وتدور أحداث العرض داخل أتوبيس متجه في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من

الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، ويتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها في إطار كوميدي." رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.