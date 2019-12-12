زينة تودع العام 2019 بصورة من داخل المستشفى

متابعة بتجـــــــــرد: في إشارة للأزمات التي مرت بها في العام 2019، نشرت الفنانة زينة، صورة عبر حسابها على موقع “تويتر” وهي داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات مع رسالة وداع للعام الذي شهد محاكمتها في دبي بقضية مشاجرة مع عائلة أمريكية، كما شهد معركة بالأيدي مع والد أطفالها النجم أحمد عز.

زينة نشرت الصورة من كواليس أحد أعمالها الفنية وظهرت فيها راقدة داخل إحدى المستشفيات ووجهها ملىء بالكدمات وعلقت عليها قائلة: نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء، وانهالت التعليقات من معجبيها الذين أيدوها في صعوبة أحداث هذا العام.

وانتهت الفنانة زينة، مؤخرا من تصوير فيلم “الفلوس” الذي تشارك فيه إلى جانب النجم المصري تامر حسني، والمنتظر طرحه يوم 25 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في الصالات السينمائية.