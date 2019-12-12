تراند اليوم : محاولات صلح ودية لحل أزمة أحمد سعد والسبكي

قرر الممثل المصري عمرو سعد رفع دعوى قضائية ضد المنتج المصري محمد السبكي ، وذلك من أجل الحصول على مستحقاته عن فيلمي ” ريجاتا ” و” حملة فرعون “، بعد أن شارك سعد في الإنتاج، على أن يحصل على 33% من أرباح الفيلمين، ولكنه لم يحصل على الإتفاق كما أنه لا يزال لديه 900 ألف جنيه لم يحصل عليهم عن أجره لفيلم حديد قبل سنوات، وهو ما قاله المحامي الخاص بسعد في الشكوى التي تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية

وعلمنا أن بعض الممثلين المقربين من سعد والسبكي، يحاولون حل الأمور بطريقة ودية كي لا تتفاقم الأزمة ويحاولون إقناع سعد بالتنازل عن القضية، والتي بدأ في إجراءتها منذ فترة