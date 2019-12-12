تراند اليوم : سميرة سعيد في كواليس ذا فويس: إدلعت وأنا صغيرة ومبعرفش أطبخ

أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد أنها ليست طباخة ماهرة، مشيرة الى انها كانت تتواصل مع والدتها لتقوم بتحضير بعض الوصفات

وأشارت سعيد في مقطع من كواليس برنامج “ذا فويس” حيث تشارك في لجنة تحكيم البرنامج الى أنها تزوجت وجدت نفسها لا تعرف شيئاً عن المطبخ

وتابعت: “اتصلت بماما سألتها انتي بتعملي (التاجين) إزاي اللحمة بالبرقوق، وكانت تقولي حطي نص معلقة إيه وبتاع وطبعاً في الآخر كل ده بيطلع بزرميط أي عك”

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واضافت: “اتشهرت وأنا صغيرة فدلعوني أوفر وزيادة عن اللزوم وبالنسبة لي الغناء كان أهم حاجة فعشان كده لا عمري دخلت مطبخ زي البنات ولا أي حاجة، وماما فضلت معايا لحد ما اتجوزت وبعدين لقيت نفسي في الطل ومش فاهمة أي حاجة”

وعن أكلتها المفضلة قالت سعيد: “أنا بحب الزنجبيل في أكلاتي المغربية كلها في الطبخ وكمشروب الزنجبيل الطبيعي وهو مهم”