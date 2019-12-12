تراند اليوم : زينة تودع عام 2019 بصورة طريفة – شاهد

يبدو أن عام 2019 لم يكن سعيدا للفنانة زينة، لذا ودعته بطريقة خاصة.

نشرت زينة عبر حسابها على Twitter صورة لها من أحد مسلسلاتها، في مشهد ظهرت فيه في المستشفى ووجها ملئ بكدمات.

وكتبت قائلة إنها تودع عام 2019 وتحمد الله على كل ما حدث.

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يشار إلى أن زينة تنتظر عرض فيلم “الفلوس” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر.

فيلم ‏‏”الفلوس” من ‏بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و‏نانسى صلاح، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد ‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎