كيت تكسر قاعدة المشاهير بالظهور أكثر من مرة بقرطها

متابعة بتجــــــــــرد: كسرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون قاعدة المشاهير بعدم الظهور أكثر من مرة بقطع ملابس أو إكسسوارات، غير مبالية بعدسات المصورين التي لا ترحم؛ خاصة فيما يخص قرطها اللؤلؤي الذي تفضله دائماً، وتحب الظهور به في كل مناسباتها السعيدة.

فبحسب مجلة Marie Claire، ظهرت كيت ميدلتون بهذا القرط تحديداً في أحداث مهمة وسعيدة بالنسبة لها، وهو ما فسر بأن ذاك قد يكون تفاؤلاً بالقرط، أو أنه يمثل لها شيئاً مميزاً.

وظهرت دوقة كامبريدج بالقرط في جولات ملكية، حين ارتدت زياً رسمياً، وأيضاً ارتدته مع الجينز في بطولة كأس أميركا 2015 حين ارتدت ملابس رياضية.

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كما ارتدته كيت أثناء خروجها من المستشفى، عندما ظهرت لأول مرة وهي تحمل ابنتها الأميرة شارلوت في عام 2015، وارتدته أيضاً لصورها الرسمية مع طفلها الأول الأمير جورج.

وكانت آخر مرة رأينا فيها هذه الأقراط لكيت فى مايو 2019، أثناء مشاركتها في معرض D-Day للذكرى الخامسة والسبعين؛ حيث نسقته مع الفستان الأزرق المنقوش.