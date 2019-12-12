محمد هنيدي مجدداً ضحية مقالب رامز جلال – بالفيديو

متابعة بتجـــــــرد: وقع الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، ضحية مقلب نفذه فيه الفنان رامز جلال، وأثار رعبه.

وشارك “هنيدي” الجمهور مقطعاً مصوراً للمقلب الذي تعرّض له على يد رامز جلال أثناء انتظار الأخير له في مكتبه، وأرفق الفيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه: “الحمد لله أني أنجبت مبكرا”.

من جانبه، رد رامز جلال على تعليق محمد هنيدي، ووصفه بالأسد فكتب: “هنيدي قلب الأسد”.

وسبق لمحمد هنيدي أن تعرض لمقالب في برامج رامز جلال الرمضانية، ومنها برنامجي “رامز عنخ آمون” و”رامز واكل الجو”.

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على صعيد آخر، يستعد محمد هنيدي خلال الفترة القريبة المقبلة، للبدء في تصوير فيلمه الجديد “كينغ سايز”، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة لاختيار الأبطال الذين سيشاركونه في العمل وتحديد موعد انطلاق التصوير.

وتم تأجيل تصوير فيلم “كينغ سايز”، لانشغال هنيدي بتقديم عرضه المسرحي “3 أيام في الساحل” ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلا ذات الإنتاج الضخم، حيث سيتم الإستعانة فيه بتقنية “الجرافيك”.