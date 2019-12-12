ليلى علوي تستعد للعام الجديد بلوك مختلف

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديداً لها أحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه أثناء وجودها في صالون المزيّن النسائي حيث اعتمدت لوك جديداً لمناسبة حلول العام 2020.

وأثنى المزين على شبابها الدائم معتبراً أنها لم تتخط سن الـ22 عاماً. وأعربت الفنانة عن شكرها له ليتابع القول إنه لطالما شعر بأنها شقيقته الصغرى قبل أن يقوم بتقبيل يدها. وأرفقت الفيديو بالتعليق: “ندخل 2020 انشاء الله بلوك جديد. شكراً صديقي محمد الصغير”.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت على الحساب نفسه صورة لها برفقة شقيقتها الصغرى لمناسبة يوم ميلاد الأخيرة.

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ووجهت إليها رسالة جاء فيها: “ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي ومش ممكن أنساه. كنت فرحانة إن بقى ليا اخت وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها”.

وأضافت: “ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة. بعشقها وبحبها، هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان”.

وتابعت: “بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض”.