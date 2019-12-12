أحلام في الصدارة والملايين تحاصرها على “يوتيوب”

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني”، التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتصدّرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعاً عبر تطبيق “أنغامي” للأسبوع الثالث على التوالي، متفوقةً على كل الإصدارات الغنائية العربية الجديدة.

كما وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية حاجز الخمسة ملايين مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع على إطلاقه عبر قناة “أحلام” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

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أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا ما أستغني” جاءت بمثابة هدية من أحلام لجمهورها قبل نهاية عام 2019، وسيتضمنها ألبومها الجديد، الذي تعمل على إنجاز أغنياته منذ فترة.