هل ستدخل هازال كايا قريباً إلى الدراما الإسبانية؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن أعلنت الممثلة التركية هازال كايا في أحد لقاءاتها الصحافية مع أشهر المجلات الإسبانية عن حبها لإسبانيا، متمنية أن تكون في إسبانيا ضمن عمل تمثيلي تركي إسباني مشترك، تلقّت بالفعل عرضاً لبطولة عمل درامي مشترك بين إحدى شركات الإنتاج التركية ونظيرتها الإسبانية اللتين تعاقدتا أثناء وجودهما في مهرجان قبل فترة على تقديم أكثر من عمل درامي مشترك خلال عام 2020.

ولكنّ كايا ستؤجّل قرار عودتها إلى الجمهور خلال الأشهر الستة المقبلة لوجودها مع ابنها فكرت المولود حديثاً وأسرتها، ولكنها لن تغيب كثيراً خصوصاً أنها صرّحت أنها لا تودّ الجلوس في المنزل لفترة طويلة.

والجدير بالذكر أن كايا حصلت على فترة راحة طويلة بعدما قدمت آخر أعمالها الدرامية في مسلسل “حكايتنا” أمام الممثل بوراك دينيز ومن بعدها فضّلت الإعتذار عن كثير من الأعمال لرغبتها في البقاء مع زوجها المخرج علي أتاي وأسرتها في فترة إجازة طويلة.