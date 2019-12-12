بمناسبة الأعياد.. كم تنفق الملكة إليزابيث على هدايا موظفيها؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعيداً عن أجواء الفرح والعطاء الّتي تهيمن على عيد الميلاد، تُعتبر هذه الفترة مكلفة لبعض الأشخاص.

ويبدو أنّ الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفقاً لما أفاده مساعد سابق في القصر، تُنفق نحو 40 ألف دولار على 620 هدية لأفراد العائلة الملكية ولموظفيها.

وترسل الملكة البالغة من العمر 93 عاماً، 750 بطاقة معايدة في عيد الميلاد، والتي عادة ما تتضمن صورة عائلية للأقارب والأصدقاء وأفراد الأسرة الملكية والعديد من مندوبي الكومنولث البريطاني.

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وأوضح المصدر أنه قبل أسبوعين من 25 كانون الأوّل، يُطلب من الموظفين التوجّه إلى إحدى الغرف في قصر باكنغهام لتلقي هداياهم من الملكة. وغالباً ما تشمل الهدايا قسيمة لشراء كتاب أو قطعة صغيرة من محل الهدايا في القصر. فيصطف الموظفون لتلقي الهدية الّتي غالباً ما تُرفق ببضع كلمات شكر مثل: “شكراً جزيلاً على المساعدات الّتي قدّمتوها هذا العام” و”عيد ميلاد سعيد” وبالإضافة إلى تقديم حلوى العيد.

وفي حال كان الموظفون غير قادرين على استلام هديتهم في الأيام المحددة، فإن الأسرة الملكية ترسل الهدايا إليهم مع بطاقة موقعة من الملكة ومن زوجها الأمير فيليب.

وأشار المساعد أيضاً إلى أنّ دوق أدنبرة (زوج الملكة) يرسل في الوقت عينه 200 بطاقة معايدة إضافية في عيد الميلاد إلى أفواج ومنظمات مختلفة.