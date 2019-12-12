شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلادها: “عمري مش تلاتين ولا أربعين”

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها اليوم من خلال نشر صورة لها عبر تطبيق إنستغرام وهي تطفئ الشمعة.
وعلقت شكران على الصورة كاتبةً: “عمري مش تلاتين ولا أربعين ولاحتى خمسين..عمري بيكبر وبيصغر مع كل كلمة حنين.. او كلمة قسوة تخلي قلبي حزين”.
وكانت شكران مرتجى قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.
كما تولت في وقت سابق بطولة مسلسل “الواق واق”، من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو وحقق العمل نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.
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