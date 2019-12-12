ميريام فارس كالأميرات في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية ميريام فارس على الجمهور بإطلالة أنيقة جداً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ملكة المسرح في الصور بفستان طويل من اللون الأسود بدت فيه بغاية الرقي والجمال، فانهالت عليها التعليقات من محبّيها الذين شبههوا بأميرات الأفلام السينمائية القديمة.

من جانب آخر، تحيي ميريام أو حفل غنائي جماهيري لها في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” مساء 18 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، ووعدت محبّيها في السعودية بأمسية مميّزة تقدّم خلالها أجمل أغاني أرشيفها الفني.

هذا وتحيي “فارس” ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.