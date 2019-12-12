- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية ميريام فارس على الجمهور بإطلالة أنيقة جداً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت ملكة المسرح في الصور بفستان طويل من اللون الأسود بدت فيه بغاية الرقي والجمال، فانهالت عليها التعليقات من محبّيها الذين شبههوا بأميرات الأفلام السينمائية القديمة.
من جانب آخر، تحيي ميريام أو حفل غنائي جماهيري لها في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” مساء 18 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، ووعدت محبّيها في السعودية بأمسية مميّزة تقدّم خلالها أجمل أغاني أرشيفها الفني.
هذا وتحيي “فارس” ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس كالأميرات في أحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.