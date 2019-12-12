يسرا اللوزي: موهبة ابنتي تقلقني.. وقلة الأدب أبعدتني عن السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن موهبة ابنتها الصغرى "دليلة"، فقالت إنها موهوبة في الباليه والسباحة، مشيرة إلى أنها بدأت تقف على المسرح لاحتراف التمثيل خلال الفترة الماضية مضيفة: "الموضوع ده بدأ يقلقني شوية".

وأوضحت في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن ابنتها أكملت عامها الخامس قبل أيام حيث أقامت لها حفل عيد ميلاد وشاركها فيه أصدقاؤها في مرحلة الدراسة، مؤكدة أنها تتعامل معها بكثير من الهدوء إلا أنها في أوقات كثيرة تجعلها تخرج عن شعورها متابعة: "أنا ليا الجنة وفعلًا إحنا كأمهات لينا الجنة".

واستطردت: "مفيش أمْ مبتزعقش لولادها وأي أمْ تقول مش بزعق يبقى مش أمْ"، مشيرًة إلى أن حزمها في تربيتها لابنتها له معنى بعيد؛ لأنها تريدها أن تكون أفضل منها.

وأوضحت يسرا اللوزي أنها قررت عدم التحدث في أمور سواء سياسية أو غير سياسية بسبب عصر "السوشال ميديا"، مشيرةً إلى أنها أصبحت تعيش في راحة؛ لأن الكثيرين ينتقدونها في حال أدلت برأيها في شيء، فقررت الابتعاد بسبب ما جلبته التكنولوجيا من عدم فهم للأمور بشكل جيد.

وأشارت إلى أن ما يزعجها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ما تراه من "قلة أدب" من جانب بعض المتابعين، وهذا كان أكبر سبب لابتعادها.

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وعن أقرب الأدوار لقلبها قالت إنه فيلم "اسكندرية نيويورك"، للمخرج العالمي يوسف شاهين، مؤكدةً أنه كان أول فيلم لها وكان وقتها يبحث عن فنانة جميلة ومن هنا ساعدها جمالها على الاستمرار في التمثيل.

على صعيد آخر، أكدت يسرا اللوزي أنها تقدم دورًا جديدًا عليها في فيلمها السينمائي الجديد "العنكبوت" والذي تظهر فيه برفقة النجمين أحمد السقا ومنى زكي، موضحةً أنه دور مرعب ويحمل الكثير من التحدي.

وأشارت إلى أن الشخصية التي تقدمها تُدعى "داليا"، وتخوض الكثير من التحديات؛ لأن الشخصية متشابكة ولها علاقة بالمخدرات، لافتةً إلى أن القصة ستحمل الكثير من المفاجآت ولها مضمون هادف للمجتمع العربي وليس المصري فقط.

يُذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلي "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"كلبش3" مع أمير كرارة، كما ظهرت ‏كضيفة شرف في مسلسل "سوبر ميرو‎" مع إيمي سمير غانم.