أحلام تكشفُ عن مواهب ابنيها وتؤكد أنها تؤهلهما لدخول عالم الغناء بشكل رسمي

تحدّثت المطربة الإماراتية أحلام، عن مواهب ابنيها "فاهد" و"فاطمة" من زوجها بطل سباقات الرالي مبارك الهاجري، حيث أكّدت أنهما يحملان مواهب فنية، الأمر الذي يؤهلهما لدخول عالم الغناء بشكل رسمي. وقالت أحلام، في تصريحات تلفزيونية إن ابنها "فاهد" أصبح عازف عود محترفًا بل ومطربًا جيدًا يستطيع الإمساك بالعود وإقناع من يسمتع إليه بفنه وموهبته القوية، لافتةً إلى أنها لمست هذا فيه بشكل كبير واستطاع إثبات تمتعه بالموهبة.

وأكّدت أن ابنتها "فاطمة" تملك صوتًا حلوًا وتُغني، موضحةً أن لديها موهبة كبيرة في هذا المجال، وأشارت إلى أن ابنيها يدرسان في أكاديمية الموسيقى لتطوير مستواهما، حيث تدرس "فاطمة" على آلة "الكامنجا" فيما يدرس "فاهد" على آلة "العود".

وأكّدت أن الاثنين لديهما "بيانو" في المنزل ويعزفان عليه بشكل جيد، مضيفةً أنها تحرص على متابعة موهبتهما لتطوير أدائهما كي يكونا محترفين بشكل جيد.وكانت المطربة أحلام قد نشرت عبر "سناب شات" مقاطع مصوّرة، يظهر فيها الملحن السعودي ناصر الصالح وهو يقوم بتدريب ابنها "فاهد" بالعزف على آلة العود لإحدى أغاني الصالح القديمة.

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وشجّعت أحلام ابنها فاهد بحضور زوجها مبارك الهاجري، في مُحاولةٍ منها لإدخال ابنها إلى معترك الساحة الفنية، حيث أبدى نجاحًا ملحوظًا منذ بداية الجلسة الفنية، والمعلوم أن ناصر الصالح قد اتفق مع أحلام على تدريب ابنها بمقابل مادي اتفقا عليه، بحسب ما أفادت به مصادر مقرّبة.

وتشارك أحلام كعضو لجنة تحكيم ومدربة في برنامج المواهب "ذا فويس" الذي بدأ العد التنازلي له لحسم لقب الموسم الخامس وذلك بانتقال 8 مُتنافسين إلى مرحلة العروض المباشرة التي يكون فيها الجمهور هو الحكم، استعدادًا لتتويج متسابق واحد باللقب.

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وخلال الحلقة الماضية صعدت أحلام، على المسرح من أجل الموهبة الأولى رباب لتُقبّلها على بطنها المنتفخة بسبب الحمل للمرة الثانية بعد ما قامت بالأمر نفسه في الحلقة التي سبقتها، كما قامت أحلام بالتحدث إلى بطن المتسابقة بالفرنسية فتدخل راغب ومازحها: "في تطور أحلام".

وصعدت أحلام للمرة الثانية إلى المسرح عند غناء المتسابقة المصرية إيمان مُبديةً إعجابها الكبير بغنائها، ومُشيدةً به بشكل حماسي، ليُعلّق علامة "ضيّعتنا أحلام" كاشفًا أنها لكثرة حماسها لم تكن تتحدّث بشكل واضح ومفهوم.وفي نهاية المنافسة استبعدت أحلام المتسابقة عايدة، لتحتفظ برباب والتي طلب منها علامة أن تُسمي ابنتها "أحلام" عند إنجابها وتحتفظ أيضًا بالمتسابقة إيمان.

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