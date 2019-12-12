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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان خطوبته.. محمد الشرنوبى يصل الكويت لتكريمه كأفضل مطرب شاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر المطرب محمد الشرنوبي منذ قليل، إلى دولة الكويت لتكريمه كأفضل مطرب وممثل شاب لعام 2019 ضمن فعاليات مهرجان الكويت للإبداع فى دورته السابعة بمركز الشيخ جابر الصباحا لثقافى.
يشار إلى أن محمد الشرنوبى، احتفل بخطوبته مساء أمس على راندا رياض، حيث احتفلا فى جو عائلى واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، وبمجرد نشر الصور انهالت التهانى له من نجوم الفن ومتابعينه.
يذكر أن محمد الشرنوبى أنتهى من تصوير فيلم "بنات ثانوى" والذى سيعرض الشهر القادم بجميع دور العرض، ويشاركها فى البطولة، كلا من جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
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