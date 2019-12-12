شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تطلع تريند فى 3 دقايق.. ميس حمدان تجيب فى فيديوهاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة ميس حمدان على خطف الأنظار إليها منذ بداية دخولها الوسط الفنى، حيث كانت تقلد الفنانين باستمرار، ومؤخرا نجحت فى ذلك بعدما نشرت فيديو تجمع فيه بن ابنة شقيقتها مى سليم وصديقاتها من الأطفال، وهى ترقص، وبعدها بساعات نشرت فيديو آخر لها مع شقيقاتها الاثنتين مى سليم ودانا حمدان، وارتدى الثلاثة بذل رجالى، وقدمن رقصة كوميدية، مماجعلها إحدى المتصدرات للتريند اليوم الخميس.

ورقص الثلاثة على أغنية "تانى"، للفنان محمد محيى، وعلقت : "فرقة حمدان للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم تانى تانى يا هوا بتقولى تانى .. أتمنى العرض المسرحى الراقص الجميل ده يعجبكم بغناء المطرب حماده خربطلى والراقص مساعد أول حسن سكسكه والعبد لله مدرب الرقصات ميسه برودواى".

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يذكر أن آخرأعمال ميس حمدان مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وخاضت من خلاله أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور.