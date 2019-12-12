شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاملة أبو ذكرى مخرجة لـ"النصابين" من بطولة نيللى كريم وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند المنتج جمال العدل مهمة إخراج مسلسل "النصابين" الذى يلعب بطولته النجمان نيللى كريم وآسر ياسين، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث وقعت كاملة بشكل رسمى خلال اليومين الماضيين.

وكان مسلسل "النصابين" قد تم تأجيل عرضه العام الماضى، علمًا بأنه تم تصوير 4 أيام منه مع المخرج أحمد مدحت، ولكن توقف التصوير نظرًا لضيق الوقت، وقرر صناعه تأجيله لرمضان 2020، ومع التغييرات التى طرأت على صناع المسلسل، قرر المنتج جمال العدل إسناد مهمة الإخراج لكاملة أبو ذكرى.

وفى سياق آخر، أوشكت النجمة نيللى كريم على التعافى من وعكتها الصحية الأخيرة، والتى على أثرها خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم بالوجه فى أمريكا، ومن المقرر أن تعود للتصوير خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كاملة أبو ذكرى تعمل على سيناريو فيلم جديد مع الكاتبة مريم ناعوم، وهو فيلم مقتبس من سلسلة روايات للكاتب نجيب محفوظ بعنوان "تحت المظلة".

يذكر أن مسلسل "النصابين" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ميدو عادل، وجار التعاقد مع بعض الفنانين، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.