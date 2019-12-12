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المايسترو الإيطالية إيزابيلا امبروسينى تقود حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو الايطالية ايزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتا الفيولينة الشاباتان جنا سامر ورنا عبد الوهاب ، السوبرانو إيمان مصطفى، والتينور البرتغالى جوزيه دى ايسا وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير . 

 

 

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ الى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من  فيردى وبوتشينى .

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يشار إلى أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة إلى جانب استضافة العديد من العازفين العالميين.

 

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