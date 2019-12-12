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شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو الإيطالية إيزابيلا امبروسينى تقود حفلا موسيقيا بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ الى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من فيردى وبوتشينى .
يشار إلى أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة إلى جانب استضافة العديد من العازفين العالميين.
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