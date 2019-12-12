شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معاناة حسن الشافعى بين "اللى أهلك عاوزيه" و"اللى صحابك طالبينه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة كبيرة يتمتع بها الملحن والموزع حسن الشافعى، حيث قدم العشرات من الأعمال الفنية مع كبار المطربين، فضلا عن بصمته فى برنامج "اراب ايدول"، وكونه عضوا فى لجنة التحكيم، وتقديمه لأغنية "مايستهلوش" كتجربة مختلفة مع الدمية "آبلة فاهيتا".



اللى أهلى عاوزينه

الشافعى جسد معاناته كعازف للموسيقى مع أهله وأصدقائه، فالجميع يطالبه بنوع معين من المزيكا التى يفضلونها، ليجد نفسه مشتتا بين أنواع المزيكا المختلفة.

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اللى انا عاوزه

حسن نشر فيديو على حسابه على "تيك توك"، عزف فيه 3 مقطوعات على "البيانو"، الأول عزف فيه موسيقى مسلسل رأفت الهجان، والمعروف أنها جادة، وعلق عليها قائلا "اللى أهلى عاوزينه".



اللى صحابى عاوزينه

ثم فى الجزء الثانى قدم مزيكا معاصرة، وعلق عليها قائلا "اللى انا عاوزه"، وفى المقطع الأخير، عزف جزء من موسيقى شعبية، وهو يرقص عليها بنفس أسلوب الرقص الشعبى وعلق عليه، قائلا "اللى صاحبى عاوزينه".