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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش مع "النصابين" لـ نيللى كريم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان مصطفى درويش لأبطال مسلسل "النصابين" بطولة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإنتاج جمال العدل، حيث تعاقد درويش بشكل رسمى، ويجسد شخصية محورية ضمن أحداث العمل الذى يدور فى إطار لايت كوميدى .
ومن المقرر أن يبدأ درويش تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث أوشك فريق العمل على الإنتهاء من التحضيرات والإستعدادت النهائية قبل انطلاق التصوير، حيث استقر فريق العمل على الشكل النهائى للمسلسل بعد إعادة ترتيب مواقع التصوير واللوكيشنات، كذلك التعديلات الأخيرة على السيناريو .
يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش ، مسلسل "ابو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، وشارك فى العمل كل من النجوم حسن حسنى، دياب، نجلاء بدر، محمود البزاوى، عائشة بن أحمد، وأخرون، تأليف محمد شيد بشير، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى.
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