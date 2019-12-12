شكرا لقرائتكم خبر عن "كان لينا ناس" أغنية جديدة لـ هيثم نبيل.. شاهد كواليس تسجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل أغنية جديدة سيتم طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه 2020، والأغنية بعنوان " كان لينا ناس"، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

من ناحيه أخرى يواصل نبيل تحضيراته لعمل ألحان مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويتولى التوزيع الموسيقى لهذه الأغانى عادل حقى.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.

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