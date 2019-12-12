حورية فرغلي تكشف سبب عدم حضورها العرض الخاص لـ"استدعاء ولي عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها حتى الآن على فيلمها الجديد "استدعاء ولي عمرو"، الذي طُرح أمس الأربعاء في دور العرض السينمائي.

وكشفت حورية في بيان صحفي عن سبب عدم حضورها العرض الخاص الذي أقيم للفيلم، مساء الاثنين الماضي، بسينما جالكسي المنيل، قائلة "تمنيت حضور افتتاح الفيلم ومتابعته في دور العرض السينمائي مع جمهوري، لكن أتواجد حاليًا خارج البلاد في إجازة بلندن، أتابع خلالها الخيول الخاصة بي".

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"استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده رامي من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهما عن طريق جمع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة وقضاء شهر بالمدرسة كما لو كانوا في مرحلة الدراسة.

"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، ندى بهجت، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

يُذكر أن أخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "مملكة الغجر" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، شاركها البطولة: فيفي عبده، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، غفران محمد، ومن تأليف الكاتب محمدالغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.