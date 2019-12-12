فيديو| "الحمد لله إني خلفت بدري".. مقلب من رامز جلال في محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لمقلب تعرض له من الفنان رامز جلال. وكتب هنيدي: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب، الحمد لله إني خلفت بدري". يُذكر أن هنيدي وقع ضحية لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عنخ أمون" وبرنامج "رامز واكل الجو". ويستأنف هنيدي في الأيام الحالية تصوير فيلمه "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

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