هذا ما حققه فيلم "بيت سِت" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عادل عقل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيراد قُدر بـ22 ألفًا و455 جنيهًا.

"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.