"استدعاء ولي عمرو" يحقق 25 ألفًا في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة الفنانة حورية فرغلي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيراد قُدر بـ25 ألفًا و526 جنيهًا.
"استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.
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