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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الناقدة الكبيرة ماجدة خيرالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" الحلقة الأولى من مسلسل "عصر الفرسان".
وعلقت على الفيديو: "عصر الفرسان أول مسلسل كتبته بطولة صلاح قابيل، ووائل نور، وشريف منير، وفيه مجموعه ممثلين حلوين قوي وكان آخر عمل لصلاح قابيل الله يرحمه وتوفي قبل ما يكمل مشهد مهم، واضطر المخرج يستعين بمحمد قابيل ويصوره وسط الزحمة".
وتوفي الفنان صلاح قابيل قبل الإنتهاء من تصوير كل مشاهده بالمسلسل، ولحل هذه المشكلة قرر المخرج رفعت قلدس، الاستعانة بابن عمه الملحن محمد قابيل، لكي يؤدي المشاهد المتبقية لصلاح قابيل.
المسلسل من إنتاج سنة 1992، من تأليف الناقد ماجدة خيرالله وبطولة أحمد مظهر وصلاح قابيل ووائل نور وشريف منير، وإخراج رفعت قلدس.
كانت هذه تفاصيل خبر مات صلاح قابيل قبل "مشهد مهم".. كيف حل مخرج "عصر الفرسان" الأزمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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