إيرادات الأربعاء.. " Jumanji: The Next Level" الأول و"Frozen 2" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم " Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأربعاء 11 ديسمبر، إيراد قُدر بـ498 ألفا و303 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 79 ألفًا و625 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "knives out" محققًا 48 ألفًا و917 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 41 ألفًا و607 جنيهات.

ذهب المركز الخامس فيلم "black Christmas" وحقق 29 ألفًا و106 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 22 ألفًا و510 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "Le Mans '66" وحقق 12 ألفًا و614 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 10 آلاف و842 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "joker" بعد تحقيقه 9 آلاف و475 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "10 Minutes Gone" وحقق 9 آلاف و308 جنيهات.