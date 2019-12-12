أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على محمد الشرنوبي

احتفلت المطربة أنغام بمديرة أعمالها رندا رياض والتى تمت خطبتها حديثًا على الفنان الشاب محمد الشرنوبي، حضر الإحتفال أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وبالطبع محمد الشرنوبي ورندا رياض وتم تداول صور من احتفالهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
حصلت الصورة على تفاعل كبير من الجمهور والفنانين على حد سواء فلقد تجاوز عدد الإعجاب بالصورة الحادي عشر ألف إعجاب، وكانمن بين المعجبين بتلك الصورة الفنان علي الطيب.
أثارت خطبة الشرنوبي جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره أمس صور من حفل الخطوبة والتى تمت في المنزل بحضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، تفاوتت ردود أفعال الجمهور
على الخطبة بين مرحب بها وبين متعجب لسرعة خطوبة الشرنوبي بعد إنهاء خطبته من سارة الطباخ بعدة أشهر.
أنغام تشيد برندا في أحدي حفلاتها السابقة
يذكر أن رندا رياض تعمل مع الفنانة أنغام منذ عام 2017 وكانت المسؤولة عن المكتب الإعلامي الخاص بأنغام وقد جمعتهما علاقة طيبة طوال فترة عملهما فلقد أشادت أنغام بالجهد الذي تبذله رندا رياض في أحدى حفلاتها السابقة حيث وصفتها بأنها بمئة رجل وأنها على الرغم من سنها الصغير إلا إنها استطاعت التغلب على الكثير من الصعاب.
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