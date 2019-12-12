فيديو.. مصطفي شعبان يستعيد ذكرياته مع الساحر محمود عبد العزيز

نشر النجم مصطفى شعبان، مقطع فيديو مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، من خلال فيلم "القبطان"، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق "شعبان" على الصور قائلا: "فيلم القبطان مع الساحر محمود عبد العزيز طيب الله ثراه".

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يذكر أن مصطفى شعبان شارك مؤخرًا في بطولة مسلسله أبو جبل، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد

صالح، وبطولة كل من حسن حسني، دياب، نجلاء بدر، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مريم حسن، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، أحلام الجريتلي، ناهد رشدي، أحمد حبشي، سناء شافع، رشا بن معاوية، أيمن عزب، مصطفى درويش، حمدي السيد، عصام السقا، سيد المغازي، مجدي البحيري، أحمد النجار، غفران محمد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور الأحداث، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.