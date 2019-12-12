فيديو.. روتانا تطرح بجرب يوم لجابر الكاسر علي اليوتيوب

طرح المطرب الشاب جابر الكاسر أغنية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "بجرب يوم" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير اليوتيوب. "بجرب يوم" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير اليوتيوب. أغنية "بجرب يوم" من كلمات وألحان الصلال وتوزيع موسيقي اسلام ميرغني وانتاج روتانا. Advertisements

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