فن ومشاهير

عمرو سعد في مشهد جرئ في مولانا

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نشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو جرئ من فيلمه "مولانا" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتب "سعد" قائلا :" حكايتي مع الفيلم ده كبيرة اولها كان رفض وتردد وبعدين قناعة انه حاجة مهمة وخطيرة محتاجها الناس وواجب تجاه الدين والمبادئ بتاعتنا وبلدنا وبعده جهد كبير من كل اللي

اشتغلوا وفكروا ثم أزمات منع من دول كتير ثم نجاح كبير وجوائز مهمة ومقالات من نقاد عالميين وعرب وفي هوليود إعجاب من رابطة الجولدن جلوب وتصفيق لمده طويله وتكريم من اكبر حكام في الأوسكار الأمريكي.

 

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وأضاف: لدرجة انهم طلبوا مني البقاء

في أمريكا وتقديمي لاحد الشركات الكبري ورسائل من ناس في كل مكان للفيلم ولسه الحكاية ما انتهتش وليها باقي مهم هاكمل ليكم الحكايه بعدين لان الفيلم اللي كنت طموح في ترجمته لكل اللغات في العالم واللي لسه لم يعرض بعد في المحطات المصرية حتي الان".

 

فيلم "مولانا" بطولة كلا من: عمرو سعد ودرة وفرح يوسف ومحمد سليمان وأحمد مجدى وأخرون وتأليف ابراهيم عيسى واخراج مجدى أحمد.

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