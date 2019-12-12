فيديو.. حكيم يتخطي نصف مليون مشاهدة بـ "الجارسون"

تخطي النجم حكيم من خلال أغنية "الجارسون" الحاجز نصف مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". الأغنية ضمن ألبوم "الراجل الصح" وهي كلمات الشاعر الغنائي عصام شعبان وألحان عبده سليم وتوزيع موسقي أشرف البرنس. Advertisements وتقول الأغنية :" مريض بيسأل طبيبه لية الدوا مر قاله الشفا في المر بس الداء أمر قالة المريض أنا دائي بعاشر الأندال قام قاله سهلة و بسيطة عتاب الندل اجتنابة بلاها مشي شمال يا جارسون .. يا جارسون هات كاسين في صحة العقل الي غاب للأهات و الجروح و ظلمى من كل الصحاب في صحة الناس العزاز الى بسببهم عقلي باظ بلاش تحدفنا بحجارة لو أنت بيتك من أزاز في صحة العشرة الى بانت و ناس كتير على الأصل بانت في صحة الندل الى باعني وصحابي الى قلوبها ماتت خلاص عليكوا انا مش هسمي هارمي الصحاب ورا ظهري هرمي ابن الأصول شبعان بطبعه و يجي اللئيم يحرق في دمي يا جارسون ... كاس كمان انسي الأسامي أنسي الى الأسامي أنسي المكان يا جارسون ... كأس كمان في صحة الي مش جدعان زود كمان و املالى كاسي يمكن اتوة وأنسي المأسي ماتصب يا جارسون و زود يمكن دا يعجب كل ناسي ياريته كان كاسك بفايدة جروحي مش بتقل زايدة عمال تصب و لسة برضة النار في قلبي بجد قايدة هعمل معاد وأفتح مزاد وأقف بطولى يومين حداد وأدوس على الندل اللى باعني و أعالج النقص الى زاد. هات كاسين في صحة العقل الي غاب للأهات و الجروح و ظلمى من كل الصحاب في صحة الناس العزاز الى بسببهم عقلي باظ بلاش تحدفنا بحجارة لو أنت بيتك من أزاز في صحة العشرة الى بانت و ناس كتير على الأصل بانت في صحة الندل الى باعني وصحابي الى قلوبها ماتت خلاص عليكوا انا مش هسمي هارمي الصحاب ورا ظهري هرمي ابن الأصول شبعان بطبعه و يجي اللئيم يحرق في دمي يا جارسون ... كاس كمان انسي الأسامي أنسي الى الأسامي أنسي المكان يا جارسون ... كأس كمان في صحة الي مش جدعان زود كمان و املالى كاسي يمكن اتوة وأنسي المأسي ماتصب يا جارسون و زود يمكن دا يعجب كل ناسي ياريته كان كاسك بفايدة جروحي مش بتقل زايدة عمال تصب و لسة برضة النار في قلبي بجد قايدة هعمل معاد وأفتح مزاد وأقف بطولى يومين حداد وأدوس على الندل اللى باعني و أعالج النقص الى زاد.

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