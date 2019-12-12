آخرهم محمد الشرنوبي.. فنانين وجدوا شريك حياتهم في 2019

تصدَّر الفنان محمد الشرنوبي محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، بعدما فاجأ جمهوره بإعلان خطبته على راندا رياض مديرة أعمال أنغام أمس الأربعاء، ونشر صورة من حفل خطوبته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وعلَّق عليها:"مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا"، وأوضح أن الحفل الذي أقيم في بيت العروس اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان محمد الشرنوبي أعلن عن انفصاله عن خطيبته المنتجة ومديرة أعماله السابقة سارة الطباخ في وقت سابق بعد نشوب خلافات كبيرة بينهم، والتي وصلت بعد الانفصال لأعتاب المحاكم وتسببت في وقف الشرنوبي عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية حتى يتم التسوية بين الطرفين.

وبرغم من تلك الخلافات تمكن الشرنوبي من تخطي تلك الأزمة ليختم عام 2019 المليء بالخلافات بفرحة جديدة، ويكون ختامها مسك.

وفي السطور التالية نستعرض عددًا من الفنانين الذين وجدوا نصفهم الثاني عام 2019

هنا الزاهد وأحمد فهمي

توّج الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد "باربي الفن المصري" قصة حبهم التي تعتبر من أسرع قصص الحب بالزواج، وكان حفل زفافهم حديث السوشيال ميديا لأيام حيث كان يشبه زفاف الأميرات من حيث فستان العروس أو ديكور الحفل، وشارك فرحة الثنائي أغلب الوسط الفني والإعلامي بشكل ملحوظ فكانت قاعة الحفل مكتظة بالمشاهير.

أنغام

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تزوّجت المطربة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم دون أن تعلن ذلك وقتها ولكن مع تردد الشائعات تم تأكيد الخبر، وواجه الثنائي مشاكل وأزمات عدة بسبب تلك الزيجة سواء من قبل عمر ابن أنغام الذي أعلن أنه يحمل لزوج والدته مشاعر كره وغيرها من المشاعر السلبية والكلام المهاجم له والتي لم يرد عليها الأخير بشكل هجومي، بجانب الأزمة التي وقع بها زوج أنغام مع زوجته الأولي وأم أبنائه ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان التي طلبت الطلاق.

محمد رشاد ومي حلمي

طبق المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي المثل الشعبي "داري على شمعتك تقيد"، حيث فاجئوا الجمهور بنشر صور زفافهم في اليوم التالي للحفل دون أن يعلنوا أي تفاصيل أو تلميحات مسبقة عن عودتهم مرة أخرى، تجنبًا للقيل والقال.ً

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وجاء ذلك بعد أن واجه الثنائي أزمة كبيرة بعدما حددوا موعدًا لزفافهم من قبل ولغوا الحفل قبل ساعات من إقامته مما تسبب في سقوط العروس أرضًا ودخلت على إثر الواقعة المستشفى وكان إلغاء الحفل وما حدث بعد ذلك حديث السوشيال ميديا لفترة، مما جعل الثنائي يتكتمون على خبر الصلح بينهم وقرار الزواج مرة أخرى.

حسين فهمي

أشعل حسين فهمي السوشيال ميديا عقب ظهوره بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، برفقة زوجته التي تعتبر السابعة، حيث إنه لم يعلن من قبل عن زواجه الأخير والذي فاجأ به الجمهور، فيما لم يسمح فهمي لوسائل الإعلام المختلفة الحديث مع زوجته الجديدة واكتفى بالتقاط الصور معها على السجادة الحمراء ووتوجه مسرعا داخل قاعة الافتتاح.

وهناك من لم تكمل فرحتهم وكان عام 2019 نقطة النهاية التي وضعوها لينهوا بها علاقتهم سواء بالتراضي مثل "هنا شيحة وأحمد فلوكس"، "عمرو سعد"، أو بالخلافات التي وصلت للإعلام مثل:"سمية الخشاب وأحمد سعد"، والفنان علي ربيع.